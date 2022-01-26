Британия собирается ужесточить санкции против РФ и Путина лично

Британия заявила о намерении ужесточить санкции против РФ в случае эскалации конфликта.

| Автор: Шароди Диана

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что у них разрабатывается санкционный список против кремлевских чиновников и Владимира Путина лично. Санкции будут введены в случае агрессии в отношении Украины.

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Об этом пишет издание Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней",

— говорит Трасс.

Журналисты уточнили, будут ли новые санкции касаться Владимира Путина лично.

"Мы ничего не исключаем",

— констатировала Трасс.

Отметим, помимо этого, в случае вторжения России в Украину государства-члены НАТО введут против Москвы "беспрецедентный" пакет санкций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы британского премьера Бориса Джонсона, обнародованном в ночь на вторник, 25 января. Как указано, такое решение лидеры Британии, США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководство Евросоюза и НАТО приняли по итогам онлайн-встречи.

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Напомним, главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Донбасс. Министры иностранных дел планируют побывать на линии соприкосновения на Донбассе в феврале.