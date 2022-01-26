США пригрозили Беларуси за помощь России в войне против Украины

Вашингтон обеспокоен присутствием российских войск в Беларуси

США и их союзники примут меры в отношении Беларуси, если Россия использует ее территорию для вторжения в Украину. Об этом на брифинге заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, США обеспокоены наращиванием российских войск в Беларуси, "которая должна быть независимой и суверенной".

"Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров", - заявил Прайс.

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Он предупредил, что НАТО пересмотрит распределение своих сил в приграничных с Беларусью странах, если войска РФ останутся в Беларуси на постоянной основе, или используют территорию страны для атаки на Украину.

Напомним, ранее СМИ опубликовали карту с возможными направлениями ударов России по Украине. Киев может быть атакован с трех направлений, включая белорусское направление.

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