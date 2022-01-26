Россия начала масштабные учения в Черном море

В маневрах задействовано более 20 кораблей, не считая судов снабжения

Черноморский флот России начал крупные военные учения в Черном море. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ.

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"Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - говорится в сообщении.

В общей сложности россияне задействовали в учениях более 20 военных кораблей, а также суда обеспечения. Маневры пройдут в акватории Черного моря.

Напомним, в Беларусь прибыли новые эшелоны с вооружением и военной техникой РФ. На территорию Беларуси передислоцированы войска Восточного военного округа, которым предстоит пройти двухэтапную проверку.

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