Италия усилит восточный фланг НАТО из-за действий РФ возле Украины

Такое заявление сделал итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Италия на фоне наращивания войск России возле границы Украины усилит восточный фланг НАТО. Такое заявление сделал итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини, сообщило в Facebook посольство Украины в Италии.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет принимать в этом процессе активную роль", - сказал Гуэрини.

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Он подчеркнул, что итальянскими самолетами уже усилена авиационная база Альянса в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной. Кроме того, НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военнослужащих.

Гуэрини подчеркнул, что главное – мирное решение конфликта на востоке Украины.

Напомним, осенью 2021 года Россия возле украинской границы сосредоточила большое количество своих войск. Также российские войска есть на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Разведка США считает, что у России есть план вторжения в Украину.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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