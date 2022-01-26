Партия Путина хочет официальные военные поставки боевикам "ЛДНР"

Об этом заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

Партия "Единая Россия", которая является правящей в РФ, обратилась к Владимиру Путину с просьбой об официальных военных поставках для боевиков на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сегодня, 26 января, сообщают российские СМИ.

"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь… в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

Напомним, осенью 2021 года Россия возле украинской границы сосредоточила большое количество своих войск. Также российские войска есть на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Разведка США считает, что у России есть план вторжения в Украину.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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