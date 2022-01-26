В России брата Навального объявили в розыск

Брату оппозиционера хотят заменить условный срок реальной тюрьмой

В России объявили в розыск Олега Навального – брата известного оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на базу розыска МВД России.

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Как рассказал журналистам адвокат Никос Параскевов, во время инспекции по месту жительства полицейские не обнаружили находящегося на условном сроке Олега Навального. Адвокат заявил, что ему не известно о том, не покинул ли его подзащитный пределы страны.

Отмечается, что в августе прошлого года Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм – за призывы выходить на уличные акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. Ему назначили год испытательного срока.

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24 января Федеральная служба исполнения наказаний подала в Мосгорсуд ходатайство с просьбой заменить условный срок на реальный для Олега Навального.

Напомним, в России Навального внесли в официальный список террористов и экстремистов.

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