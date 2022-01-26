Папа Римский назвал украинцев "народ многострадальный"

Понтифик призвал молиться за мир в Украине "часто в течение дня"

Папа Римский Франциск назвал украинский народ "многострадальным" и призвал молиться за мир в Украине. Об этом понтифик заявил на еженедельной совместной аудиенции, сообщает Vatican News.

Читайте также: Это трагедия: Папа Римский осудил "чайлдфри"

"Я прошу вас молиться за мир в Украине и делать это часто в течение дня", – сказал он.

Понтифик также выразил надежду, что "раны, страхи и разногласия" удастся преодолеть.

Читайте также: Папа Римский извинился перед православными

"Этот народ – многострадальный, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мира. Пусть же молитвы, которые сегодня возносятся до неба, коснутся умов и сердец мировых лидеров, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло более частными интересами. Прошу вас, пусть никогда не будет войны!" - сказал Папа Франциск.

Напомним, Папа Римский упрекнул в эгоизме тех, кто заводит животных, а не детей. Сам глава католический церкви не содержит домашних животных в его резиденции в Ватикане.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.