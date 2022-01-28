Новый эшелон с военной техникой из РФ направился в Беларусь

В Беларуси российские военные отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин.

Из Амурской области России в Беларусь направился очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения. В Беларуси пройдут совместные военные учения по проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на Минобороны РФ.

"В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", - отметили в ведомстве.

В Беларуси военные РФ отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Также военнослужащим, предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Беларуси, добавили в Минобороны.

Напомним, 25 января сообщалось, что в Беларусь прибыли новые эшелоны с вооружением и военной техникой РФ. На территорию Беларуси передислоцированы войска Восточного военного округа, которым предстоит пройти двухэтапную проверку.

А накануне стало известно, что Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35. Экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.