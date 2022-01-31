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В Польше заметили усиление военного присутствия РФ в Беларуси

Правительство Польши фиксирует скопление российской техники на белорусской территории.
 |  Автор: Шароди Диана
В Польше заметили усиление военного присутствия РФ в Беларуси
Польшу напрягает странная активность войск РФ в Беларуси / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша видит признаки попытки эскалации ситуации в мире в том числе и используя территорию Беларуси.

Об этом сообщает издание Spiegel, цитируя слова Рау.

"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси",

— сообщает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Тем не менее, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко уверил, что участия белорусской армии в военных действиях против Украины никогда не будет.

Тем не менее, 14 января в РФ и Беларуси начали срочную проверку боевой готовности войск. Особое внимание уделяется тому, насколько быстро можно осуществить переброску войск в условиях обостренной военной ситуации. 

Напомним, в Польше решили вооружить Украину. Стране передадут оружие для защиты от российской агрессии. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время брифинга. По словам политика, решение о передаче оборонительного вооружения уже было принято. Эту идею поддержал, в том числе, польский президент Анджей Дуда. В данный момент ее прорабатывает министр обороны Польши.

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