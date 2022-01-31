Идею о передаче вооружения уже поддержал польский президент Анджей Дуда.

В Польше решили вооружить Украину. Стране передадут оружие для защиты от российской агрессии. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время брифинга.

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По словам политика, решение о передаче оборонительного вооружения уже было принято. Эту идею поддержал, в том числе, польский президент Анджей Дуда. В данный момент ее прорабатывает министр обороны Польши.

"Украинская сторона получила информацию, ждем их реакции. Мы готовы доставить помощь в любое время", – подчеркнул Солох.

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Он также рассказал, что Украина получит от Польши "несколько десятков тысяч штук" единиц вооружения. Это будут средства, в том числе, противовоздушной обороны. Но о каком именно оружии идет речь, политик не уточнял.

Напомним, еще одной страной, которая готова вооружать Украину, является Дания. Это произойдет в случае военной эскалации со стороны России.

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