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В Швеции россиянин шпионил за королевской семьей
В Швеции полицейские задержали гражданина России, который запускал дрон над официальной резиденцией королевской семьи. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведские СМИ.
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Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье. Мужчину, который управлял дроном, задержали на месте. Им оказался 40-летний россиянин.
"Задержанный подозревается в нарушении Закона о защите", - сказала Анна Вестберг из полиции Стокгольмского района.
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Дело расследует полиция, но о ситуации в известность также поставили Службу государственной безопасности Швеции.
Напомним, в Борисполе у россиянина изъяли радиоактивные часы. Доза излучения предмета превосходила допустимую норму в 100 раз, определили пограничники.
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