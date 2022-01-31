В Швеции россиянин шпионил за королевской семьей

Мужчину поймали, когда он запускал дрон в строго охраняемой зоне

В Швеции полицейские задержали гражданина России, который запускал дрон над официальной резиденцией королевской семьи. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведские СМИ.

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Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье. Мужчину, который управлял дроном, задержали на месте. Им оказался 40-летний россиянин.

"Задержанный подозревается в нарушении Закона о защите", - сказала Анна Вестберг из полиции Стокгольмского района.

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Дело расследует полиция, но о ситуации в известность также поставили Службу государственной безопасности Швеции.

Напомним, в Борисполе у россиянина изъяли радиоактивные часы. Доза излучения предмета превосходила допустимую норму в 100 раз, определили пограничники.

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