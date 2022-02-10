Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что за годы с начала российско-украинской агрессии армия Украины сильно изменилась в лучшую сторону.

| Автор: Шароди Диана

В НАТО заявили, что украинская армия с 2014 года стала намного сильнее / EPA / UPG

В НАТО считают, что за годы конфликта с Россией Украина существенно укрепила свою обороноспособность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия с 2014 года намного усилилась.

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Об этом Столтенберг сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Столтенберг сделал акцент на том, что мировое сообщество поддерживает Украину, и в любом случае выступает за целостность ее границ и суверенность.

"Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются...Мы не будем игнорировать поддержку Украине, считаю, что это сейчас является правильным",

- констатировал в ходе пресс-конференции 10 февраля Столтенберг.

Кроме того, британский премьер Джонсон сказал, что если Россия все таки решит вторгнуться на территорию Украины, Британия в разы усилить количество поставок военного оружия.

"Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им на самом деле, им, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже есть в достаточном количестве",

- констатировал Джонсон.

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Напомним, Столтенберг отреагировал на декларацию Китая и России. Путин и Си Цзиньпин пытаются отрицать право суверенных стран самостоятельно выбирать оборонные союзы.