Хотел взорвать здание ФСБ в игре: В РФ подростку дали 5 лет колонии

Планы устроить взрыв внутри игры ФСБ считает подготовкой к совершению теракта

Взрывать здание в игре - это теракт, считает ФСБ и суд в РФ / depositphotos.com

В России военный суд отправил на 5 лет в тюрьму 16-летнего подростка за то, что построил в компьютерной игре "Minecraft" копию здания ФСБ и планировал его взорвать ради шутки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: В Польше подростки избили в автобусе водителя-украинца

Отмечается, что троих 14-летних школьников из города Канск (Красноярский край) задержали в 2020 году за то, что они расклеивали листовки в поддержку подозреваемого по делу об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова. Одну из листовок наклеили на здание ФСБ.

После того, как ФСБшники отобрали у детей телефоны, они получили доступ к их переписке. В ней школьники выражали недовольство российской властью и в частности силовыми органами.

Читайте также: РФ обвинила украинского студента в организации волны "минирований"

"Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки", - пишет издание.

Также следствие нашло видеозаписи, на которых подростки разводили костры в заброшенных зданиях и взрывали петарды. Этих "доказательств" для ФСБ оказалось достаточно, чтобы обвинить детей в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Одного из подростков, который не признал вину, суд приговорил к 5 годам колонии, его взяли под стражу в зале суда. Двух других обвиняемых, признавших вину, освободили от наказания за сотрудничество со следствием и судом.

Напомним, под Одессой суд вынес приговор мужчине, раскопавшего могилу начальника. Мужчина убедился, что его руководитель мертв и оставил в гробу принесенные с собой резиновые перчатки. На суде он раскаялся в своем поступке.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.