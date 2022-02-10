РФ обвинила украинского студента в организации волны "минирований"

Он якобы является организатором волны "минирований" в России, Беларуси и в террористических организациях "Л/ДНР".

Российские силовики заявили, что к волне "минирований" в России, Беларуси и в террористических организациях "Л/ДНР" причастны участники "сваттинговых" интернет-сообществ. А якобы ее организатором является 18-летний гражданин Украины Антон Осипчук, который учится в киевском Национальном техническом университете, сообщили российские СМИ.

ФСБ РФ также утверждает, что якобы у Осипчука были сообщники, вместе с которыми он и организовывал волну "минирований" в России и Беларуси.

Ложные сообщения якобы распространялись для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

Читайте также: В Харькове СБУ разоблачила агента российских спецслужб

Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Остальных участников ищут.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ РФ задержали в Воронежской области по подозрению в государственной измене военнослужащего, якобы завербованного украинской военной разведкой.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.