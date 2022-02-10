В ЕС рассказали о своем ответе РФ по "гарантиям безопасности"

Напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, подчеркнул Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель от имени стран ЕС ответил России по "гарантиям безопасности". Об этом он написал в Twitter в четверг, 10 февраля.

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - пояснил Боррель.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал ответ ЕС России.

"Отличный и сильный шаг Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой она становится. По сути, это единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Евросоюз передаст России письмо с призывом сократить численность войск у границ с Украиной и провести новые переговоры по безопасности.