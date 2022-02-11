Боевиков на Донбассе приводили в высшую степень боеготовности

В ОРДЛО боевики подготовили свою технику.

| Автор: Шароди Диана

Российские наемники на Донбассе приводили в высшие степени боеготовности свою технику для проверки.

Цель не сообщается, однако известно, что контролировали это российские офицеры.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка выяснила, что за последнюю неделю на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

"В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки",

-сообщают разведчики.

Они также выяснили, что контроль над приведением техники в боевую готовность курировали представители высших органов военного управления ВС РФ, добавили в ГУР.

Отметим, ранее сообщалось, что россияне завербовали троих жителей Киевской области, которые связаны с миром криминалитета. Им было поручено сформировать две группы по пять человек. Планировалось, что они выедут в Россию по поддельным документам. Первая группа – уже в ближайшие дни.

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Напомним, РФ обвинила украинского студента в организации волны "минирований". Он якобы является организатором волны "минирований" в России, Беларуси и в террористических организациях "Л/ДНР".