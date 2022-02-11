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США завершили переброску десантников в Польшу

Америка укрепляет восточный фланг НАТО для сдерживания агрессии
 |  Автор: Юрий Кобзар
США завершили переброску десантников в Польшу
США перебросили в Польшу 1700 десантников / facebook.com/EUCOM

США завершили переброску в Польшу 1700 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии в рамках планов по усилению восточного фланга НАТО. Об этом заявило Командование войск США в Европе.

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"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и при необходимости защитить и обеспечить безопасность НАТО", — говорится в сообщении.

Прибывшие солдаты хорошо обучены и оснащены всем необходимым для выполнения различных задач по сдерживанию любой агрессии

Напомним, в Польшу прилетели истребители F-15. Регион будет усилен в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию.

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