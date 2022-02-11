США усиливает восток: В Польшу прилетели истребители F-15

Регион будет усилен в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию.

США продолжает усиливать восточный фланг НАТО, в рамках чего 10 февраля, в четверг, в Польшу прилетели американские истребители F-15. Об этом сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

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Так, политик рассказал, что американские военные самолеты будут усиливать восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса Air Policing, главной целью которой является воздушное патрулирование.

Фото самолетов / twitter.com/mblaszczak

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Отметим, что данную миссию запустили еще в 2014 году после начала российской агрессии против Украины. Air Policing заключается в том, что военные самолеты НАТО находятся в готовности отвечать на нарушение воздушного пространства вражескими самолетами в режиме 24/7 на протяжении всего года.

Фото самолетов / twitter.com/mblaszczak

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе планируют разместить боевые группы в регионе Черного моря. Подобные группы есть в Польше и странах Балтии. Речь идет об усилении Румынии.

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