Олимпийский Пекин накрыл сильнейший снегопад

В городе ввели желтый уровень опасности.

На китайскую столицу обрушился сильный снегопад. Это первый снег зимних Олимпийских игр-202, сообщает Синьхуа.

В 08:45 воскресенья Пекинская метеорологическая станция объявила "синее" предупреждение в связи с метелями, отметив, что к 05:00 понедельника толщина снежного покрова в городе достигнет 4 мм и выше.

В воскресенье вечером температура, по прогнозам, понизится до минус 6 градусов по Цельсию, а в днем самая высокая температура достигнет минус 2 градусов по Цельсию.

В городе также было объявлено "желтое" предупреждение в связи с сильным туманом и гололедом. Ожидается, что из-за снегопада видимость может быть менее 1 000 м, а в некоторых районах - менее 500 м.

Ряд стартов Олимпиады перенесли из-за непогоды.

Местных жителей призвали уделять внимание безопасности дорожного движения. В городе начали проводить работы по уборке снега, особенно для бесперебойного движения транспорта в рамках замкнутой системы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде регионов из-за непогоды объявлен первый уровень опасности.