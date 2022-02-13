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Венгрия намекнула на выход из ЕС

Орбан в субботу впервые намекнул на возможность ухода его страны из ЕС.
 |  Автор: Максим Григорьев
Венгрия намекнула на выход из ЕС
Виктор Орбан обратился к стране / EPA/UPG

Европейский союз ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед сторонниками в Будапеште в субботу.

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В то же время, он требовал от ЕС "толерантности" в отношении к Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя будет идти общим путем.

"Для них верховенство права является средством, посредством которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал Орбан.

По словам Орбана, Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.

"Другого решения нет, есть только терпимость. Только так мы можем найти общий путь", - продолжил Орбан.

Орбан выступил за несколько дней до того, как Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.

Согласно этой схеме страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Венгрия и Польша подали жалобу на механизм, принятый в декабре 2020 года. Суд ЕС должен вынести решение в среду.

Около 80% жителей Венгрии поддерживают членство в ЕС. В прошлом Орбан неоднократно совершал резкие атаки против "бюрократов в Брюсселе", но воздерживался от угроз выйти из блока.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Венгрии впервые заявил о "российско-украинской войне".

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