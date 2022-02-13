Президента ФРГ Штайнмайера переизбрали на второй срок

Штайнмайер будет президентом Германии еще пять лет.

Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства. В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, сообщает DW.

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66-летний Штайнмайер одержал победу в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы, входящие в правительственную коалицию.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 выборщика.

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Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт, которого выдвинула Левая партия, экономист Макс Отте от "Альтернативы для Германии" и астрофизик Штефани Гебауэр от партии "Свободные избиратели".

С 2005 года Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФР. После парламентских выборов 2009 года был председателем фракции СДПГ в бундестаге. А после парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. В 2017 был избран федеральным президентом Германии, сменив на этом посту Йоахима Гаука.

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии официально избран новый канцлер.