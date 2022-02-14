Российский рубль резко опустился из-за возможного вторжения РФ в Украину

Доллар оказался на 2,65 рубля выше уровня действующего официального курса, а евро - на 2,65 рубля.

Российский рубль ощутимо опустился по отношению к доллару и евро, которые выросли на Московской бирже утром в понедельник, 14 февраля. Как сообщает Интерфакс, это происходит из-за внешнеполитической ситуации, связанной с угрозой вторжения армии РФ в Украину.

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Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 77,27-77,7 руб./$, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6375 руб./$ (+47 копеек к уровню предыдущего закрытия).

Евро подорожал до 88,0025 руб./евро (+46,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и евро0,45) выросла на 46,77 копеек к уровню закрытия 11 февраля, до 82,3 рубля.

При этом доллар оказался на 2,65 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,65 рубля выше официального курса.

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Напомним, в конце января курс доллара в России вырос выше 79 рублей. После этого Центробанк был вынужден прекратить покупку валюты.

Перед этим курс рубля падал на фоне информации о санкциях.