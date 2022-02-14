Госдума взялась за вопрос признания "ЛДНР"

Голосование по вопросу признания террористических "республик" состоится уже завтра

Во вторник, 15 февраля, Государственная Дума России рассмотрит вопрос признания "независимости" украинских территорий, подконтрольных террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишут российские СМИ.

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Как ожидается, на голосование планируют вынести сразу два проекта постановления. Один подготовлен оппозиционной Коммунистической партией России, второй – правящей партией "Единая Россия".

Оба проекта постановления не предусматривают немедленное признание "республик" самой Думой, а лишь предлагают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать в качестве "независимых государств" две террористические группировки.

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При этом документ, подготовленный коммунистами, предлагает обратиться с такой просьбой сразу к Путину. А вот проект постановления, подготовленный депутатами от фракции "Единая Россия", предлагает сперва проконсультироваться с МИД, Минобороны и другими ведомствами, которые должны дать свою оценку этой инициативе.

Напомним, Кулеба объяснил, почему Украина никогда согласна на прямой диалог с "Л/ДНР". Украина никогда не шла и не пойдет на диалог с боевиками.

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