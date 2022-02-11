Украина никогда не шла и не пойдет на диалог с боевиками.

| Автор: Шароди Диана

Кулеба объяснил, почему Украина никогда согласна на прямой диалог с "Л/ДНР" / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия настаивает на прямом диалоге Украины и оккупационных властей так называемых "Л/ДНР". Однако Украина настроена говорить об оккупированных территориях с Россией, а с так называемыми республиками диалог невозможен, так как Россия в таком случае станет не стороной конфликта, а посредником.

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Свою позицию Кулеба озвучил на пресс-конференции 11 февраля.

"Ключевой вопрос вчера был - прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Л/ДНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем",

-сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба отметил, что заявления МИД России о возможной эвакуации российских дипломатов из Киева являются попыткой выставить Украину агрессором, чьи действия ставят под угрозу россиян. Такое мнение на брифинге высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Напомним, так называемые "гарантии безопасности", которые Россия предложила Западу в декабре прошлого года – это не предложения для обсуждения, а заряженный револьвер, который положили на стол. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая во Французском институте международных отношений, сообщает пресс-служба МИД.