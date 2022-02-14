Путин считает "очень опасным" вступление Украины в НАТО

Такое заявление он сделал во время обсуждения так называемых "гарантий безопасности" с российским главой МИД Сергеем Лавровым

Президент РФ Владимир Путин во время обсуждения так называемых "гарантий безопасности" с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым назвал "очень опасным" расширение НАТО на восток "за счет постсоветских республик, включая Украину".

"По организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая Украину", - сказал Путин.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью сказал, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его слова неудачной формулировкой.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.