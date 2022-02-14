Путин одобрил проект МИД РФ по "гарантиям безопасности"
Президент РФ Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа РФ по "гарантиям безопасности". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.
Проект Путину представил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам", - сказал Песков.
Напомним, что ранее США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".
Ранее США озвучили темы-табу в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать с Россией вопросы о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение "часов" к 1997 году.
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