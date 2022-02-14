В Польшу прибыли восемь истребителей F-15

Американские истребители приземлились на базе в Ласке - они дополнят те, которые прибыли на прошлой неделе.

В Польшу прибыли еще восемь американских истребителей F-15. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter в понедельник, 14 февраля.

"Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на базе в Ласке (Лодзинское воеводство, центральная часть Польши - ред.)", - написал Блащак.

По его словам, восемь самолетов дополнят те, которые прибыли на прошлой неделе.

Блащак добавил, что переброска совершена в рамках миссии НАТО по наблюдению за безопасностью воздушного пространства в регионе.

Напомним, что ранее США завершили переброску десантников в Польшу. В аэропорт города Жешув с начала прошлой недели совершили рейсы не менее 17 американских военно-транспортных самолетов.

Также сообщалось, что США отправят еще 3000 десантников в Польшу. Пентагон направит еще 3000 военных в Польшу, рассказали источники Reuters и CNN. США перебрасывают также истребители F-16 из Германии в Румынию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet