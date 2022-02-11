Финляндия подписала контракт о покупке 64 истребителей F-35

Финляндия будет вовлечена в процесс производства самолетов. Это позволит создать в стране около 4500 новых рабочих мест.

Финляндия подписала соглашение на закупку 64 американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 A. Об этом сообщается на сайте Минобороны Финляндии в пятницу, 11 февраля.

"Глава Министерства обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в Хельсинки. Соглашение подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies", – сообщили в ведомстве.

Контракты на закупку охватывают поставки в Финляндию 64 истребителей F-35 в 2025-2030 годах, двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей, учебного оборудования и услуг, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания.

Отмечается, что Финляндия будет вовлечена в процесс производства самолетов, что позволит создать в стране около 4500 новых рабочих мест, еще 1500 человек будет привлечены косвенно.

В декабре 2021 года стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о закупке истребителей F-35A. Тогда сообщалось, что cумма сделки составит около 10 млрд евро.

Сейчас Финляндия имеет в своем распоряжении 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок использования которых истекает в 2030 году. Их начнут постепенно списывать с 2025 года.

СМИ сообщили о приостановке Эмиратами сделки по истребителям F-35

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