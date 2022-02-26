Венгрия отрицает, что блокирует отключение РФ от SWIFT

Венгерский министр очень эмоционально заявил, что Будапешт никогда не выступал против таких санкций

Правительство Венгрии возмущено тем, что на него возложили ответственность за неотключение России от системы банковских сообщений SWIFT. Эмоциональный комментарий по этому поводу на своей странице в Facebook разместил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Он отметил, что Венгрия хочет мира и потому работает над организацией возможных переговоров Украины и России в Будапеште.

"С сожалением и шоком вижу, что некоторым представителям международной политики и международной печати позволяют продуцировать фейковые новости и врать. (…) Лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Давайте разъясним: это не правда! Мы никогда не высказывались против каких-либо санкционных предложений, ничего не блокировали", - написал Сийярто.

Напомним, ранее Кипр и Италия поддержали отключение РФ от SWIFT. Все больше европейских стран поддерживают требования Украины отключить Россию от системы SWIFT.

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