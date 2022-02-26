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Венгрия отрицает, что блокирует отключение РФ от SWIFT

Венгерский министр очень эмоционально заявил, что Будапешт никогда не выступал против таких санкций
 |  Автор: Юрий Кобзар
Венгрия отрицает, что блокирует отключение РФ от SWIFT
Петер Сийярто / EPA

Правительство Венгрии возмущено тем, что на него возложили ответственность за неотключение России от системы банковских сообщений SWIFT. Эмоциональный комментарий по этому поводу на своей странице в Facebook разместил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Он отметил, что Венгрия хочет мира и потому работает над организацией возможных переговоров Украины и России в Будапеште.

"С сожалением и шоком вижу, что некоторым представителям международной политики и международной печати позволяют продуцировать фейковые новости и врать. (…) Лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Давайте разъясним: это не правда! Мы никогда не высказывались против каких-либо санкционных предложений, ничего не блокировали", - написал Сийярто.

Напомним, ранее Кипр и Италия поддержали отключение РФ от SWIFT. Все больше европейских стран поддерживают требования Украины отключить Россию от системы SWIFT.

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