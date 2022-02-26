Турция запретила проход военным кораблям РФ в Черное море
Президент Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за запрет.
В субботу, 26 февраля, Турция запретила проход военных кораблей Российской Федерации в Черное море. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав пост благодарности в Twitter.
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"Спасибо моему другу, господину президенту Турции Эрдогану и ее народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомую военную гуманитарную помощь", - подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что Турция не может закрыть Босфор для России из-за международного соглашения - Конвенции Монтре.
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