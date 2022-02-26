Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины просит граждан России остановить своих правителей

Россия понесла тяжелые потери в ходе вторжения в Украину, россияне должны остановить свое руководство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, в очередной раз обратившись к жителям России.

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"Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать. Убивать других. Чем скорее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить – тем больше ваших людей останутся живыми", - заявил он.

Зеленский отметил, что сейчас действительно стали заметны выступления россиян против войны. Он поблагодарил публичных деятелей и простых граждан РФ, которые не побоялись высказаться

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"Я благодарю вас за эту реакцию! (…) Просто остановите тех, кто лжет вам. Лжет нам. Лжет всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном. В мире человечества", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина выстояла и успешно отбивает атаки врага. ВСУ продолжают оказывать успешное сопротивление захватчикам.

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