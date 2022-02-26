Дуда предложил ускоренно принять Украину в ЕС
Польша поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда в Twitter в субботу, 26 февраля.
"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. Он принадлежит Украине", – написал Дуда.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал утвердить решение о членстве Украины в ЕС. Он сказал об этом во время телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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