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Война в Украине на первых страницах мировой прессы

Мир шокирован вторжением России в Украину и приказом Путина привести в особый режим ядерное оружие.
Война в Украине на первых страницах мировой прессы

Вторжение российских войск в Украину является темой номер один во всех мировых СМИ. Кorrespondent.netсоставил подборку передових ведущих изданий мира.

Главные мировые СМИ, в частности, публикуют фото разбитой российской военной техники, украинских беженцев и военных, дающих отпор оккупантам, а также масштабных антироссийских протестов в европейских столицах.

Отдельное внимание уделено приказу российского президента Владимира Путина привести в "особый режим" ядерное оружие. При этом в отношении самого Путина употребляют слово "mad" – "сумашедший".

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