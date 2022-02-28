Война в Украине на первых страницах мировой прессы

Мир шокирован вторжением России в Украину и приказом Путина привести в особый режим ядерное оружие.

Вторжение российских войск в Украину является темой номер один во всех мировых СМИ. Кorrespondent.netсоставил подборку передових ведущих изданий мира.

Главные мировые СМИ, в частности, публикуют фото разбитой российской военной техники, украинских беженцев и военных, дающих отпор оккупантам, а также масштабных антироссийских протестов в европейских столицах.

Отдельное внимание уделено приказу российского президента Владимира Путина привести в "особый режим" ядерное оружие. При этом в отношении самого Путина употребляют слово "mad" – "сумашедший".