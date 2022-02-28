Путин назвал Макрону условия прекращения атаки на Украину

Париж и Москва провели телефонные переговоры

Путин и Макрон поговорили по телефону / EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет французское издание BFM TV.

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Сообщается, что разговор длился около полутора часов. Макрон попросил Путина прекратить бомбардировки гражданского населения и обеспечить безопасность на основных дорогах в Украине.

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что по этим пунктам российский президент "подтвердил готовность участвовать".

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В то же время пресс-служба Кремля утверждает, что Путин заявил Макрону о готовности к переговорам с Украиной. По его словам, урегулирование конфликта возможно при учете "законных интересов России".

"Урегулирование в Украине возможно при ее демилитаризации и денацификации, нейтральном статусе и признании Крыма. Угроза исходит от украинских националистов, использующих гражданских в качестве живого щита, обстреливающих города Донбасса", - цитирует Путина его пресс-служба.

Напомним, ранее Макрон и Лукашенко обсудили Украину. Макрон обратился к Лукашенко "с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск со своей земли".

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