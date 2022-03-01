Европарламент признает перспективу Украины в ЕС – Метсола

Метсола подчеркнула, что в Европарламенте приветствуют заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Европарламент признает европейскую перспективу Украины. Об этом заявила его президент Роберта Метсола в ходе внеочередного заседания ЕП, созванного по агрессии Российской Федерации.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте.