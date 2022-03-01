Зеленский в Европарламенте - прямая онлайн-трансляция

"Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", - подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, выступает перед депутатами Европарламента. Об этом сообщает bigmir.net.

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"Я могу общаться с вами недолго. Это утро было трагическим. Две крылатые ракеты по Харькову. Там всегда было много россиян. Там много вузов. Молодежь, яркая, умная, которая собиралась на самой большой площади в государстве, Европе, площади Свободы. Две ракеты на площади Свободы. Десятки жертв – вот такая цена свободы. Мы сражаемся за свою землю и свободу", - отметил президент.

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Дорогие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Докажите свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине, - подытожил Зеленский

Ранее мы писали о том, что под Одессой российские войска атаковали часть ПВО.