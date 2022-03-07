Россия вербует сирийцев для участия в войне против Украины - WSJ

Пока неясно, сколько боевиков уже завербованы, но некоторые из них уже находятся в России.

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планируется использовать для штурма украинских городов. Об этомв воскресенье, 6 марта пишет The Wall Street Journal.

По словам источника издания, Россия вербует в Сирии бойцов с опытом ведения боевых действий в городских условиях. Сирийцев планируется использовать при штурме Киева и других украинских городов.

При этом наемников активно вербуют в последние дни.

Как отметил собеседник издания, пока неясно, сколько боевиков уже завербованы, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся отправиться на украинскую территорию.

По данным газеты, ранее Москва предлагала сирийским "добровольцам" от 200 до 300 долларов, чтобы они поехали в Украину и работали там качестве "охранников".

Напомним, войска РФ пытаются прорваться в Сумы, в городе объявлена угроза уличных боев