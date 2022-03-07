Кремль озвучил требования для прекращения войны

Про "денацификацию" и "демилитаризацию" уже речь не идет

Россия готова прекратить вторжение "в любой момент", если Киев выполнит требования Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом третьего раунда российско-украинских переговоров, пишет Reuters.

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"Им сказали, что все это может остановиться в один момент", - сказал Песков.

По его словам, Украине предъявлены следующие требования:

признать Крым российской территорией;

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признать боевиков "ЛДНР" - "независимыми государствами";

закрепить в Конституции отказ от претензий на вступление в "какой-либо блок".

Кроме того, Москва потребовала, чтобы Украина прекратила боевые действия.

Напомним, в начале вторжения Путин заявлял, что ему нужна "демилитаризация и денацификация" Украины.

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