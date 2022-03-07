Россия остановит войну, если Украина выполнит условия РФ - Песков

Зеленский и народ не пойдут на данный ультиматум.

Дмитрий Песков продолжает называть условия, на которые Украина не пойдет. / EPA

В Москве заявили, что Россия остановит войну в любой момент, как только Украина выполнит их условия. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков изданию Reuters.

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Отметим, что Кремль требует от Украины: прекращение военных действий, изменения своей конституции, закрепив нейтралитет и отказавшись от претензий на вступление в НАТО, а также признание оккупированного Крыма территорией России и созданных оккупантами на территории Луганской и Донецкой областей Украины "ЛДНР" независимыми государствами.

"Им сказали, что все это может остановиться в один момент," - заявил Песков, ссылаясь на украинскую власть.

По словам пресс-секретаря диктатора, Кремль не претендует на другие территории Украины и назвал "неправдой" их требование сдать Киев. Однако термина "денацификация" уже не упомянул.

"Россия завершит демилитаризацию Украины. В остальном, Украина — независимое государство, которое будет жить так, как хочет, но на условиях нейтралитета," - заявил пресс-секретарь Путина.

Отметим, что сегодня третий раунд переговоров РФ и Украины в Беларуси. Два предыдущих не увенчались успехом.

Ранее мы писали, что СБУ поймали агента ФСБ, который пытался продвинуть "русский мир" среди украинцев. Преступника поймали разведчики в Закарпатье, когда тот пытался связаться со СМИ.