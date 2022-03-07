В Дублине грузовик снес ворота посольства России

Водитель выразил протест против российского вторжения в Украину.

В Дублине местный мужчина на грузовике въехал в ворота российского посольства. Таким образом житель Дублина выразил знак солидарности украинцам, которые страдают от действий россиян. Об этом сообщает издание сообщает Irish Times.

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Мужчину арестовала полиция. Он объяснил, что хочет, чтобы российские дипломаты покинули "эту свободную страну". Несмотря на задержание, прохожие поддержали жест мужчины возгласами "браво" и "молодец".

Стоит отметить, что после нападения РФ на Украину, по всему миру проходят протесты возле зданий посольств. Демонстранты не раз обливали вход в посольство красной краской и рисовали надписи "нацисты" и "кровь на ваших руках".

Ранее мы писали, что Кабмин назвал список областей, жители которых получат по 6,5 тысяч гривен из-за потери работы из-за войны. В перечень вошли столица и 12 областей.