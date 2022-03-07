В оккупированных городах не стихают народные протесты
Жители украинских городов, временно оказавшихся под российской оккупацией, продолжают выходить на протесты и выражать захватчикам свое к ним отношение.
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Так, в городе Токмак Запорожской области мирные жители вышли на митинг против оккупантов. При этом люди препятствовали захватчикам, которые хотели снять с административных зданий национальную символику Украины.
В Мелитополе жители проклятиями встретили бронепоезд, который из Крыма в город пригнали оккупанты.
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В небольшом городе Чаплынка на Херсонщине захватчики решили разогнать выстрелами митинг против оккупации, на который вышли местные жители.
Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, продвигавшего ”русский мир”. Диверсанта поймали в Закарпатье.
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