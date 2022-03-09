Нормальных отношений с РФ больше не будет, — Джонсон

У Запада нет задания пытаться изменить Россию и решать, какой она должна быть, сказал политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормальных отношений с РФ больше не будет. Даже поражение не сделает ее демократическим государством. Об этом Джонсон сказал в интервью PAP.

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По словам британского премьера, совершив нападение на Украину РФ нарушила основные принципы международного права.

"...и я не вижу возможности возвращения к нормальным отношениям", — сказал он, отвечая на вопрос, как долго Россия будет находиться в изоляции.

РФ не станет демократической страной, если Владимир Путин проиграет в Украине. И у Запада нет задания пытаться изменить Россию. Задание заключается в том, чтобы добиться единства и противостояния агрессии, помогая Украине, и чтобы Путин потерпел поражение, объяснил Джонсон.

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Он подчеркнул, что разговоры о последствиях неудачи Путина отвлекают от главной цели — помочь Украине. Стоит сделать так, чтобы Путин был изолирован политически, чтобы совершалось экономическое давление и продолжалась поддержка Украины.

"...важно, чтобы мы на любом этапе не нормализовали отношения и даже не поддерживали перспективу нормализации отношений. Рубикон перейден, фундаментальные принципы международного права, цивилизованного поведения нарушены", — подытожил премьер Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в Украине стремительно теряют технику. Речь идет об около 10% всего военного актива.

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