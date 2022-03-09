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Рубль снова резко упал после открытия торгов

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 |  Автор: Юрий Кобзар
Рубль снова резко упал после открытия торгов
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Российский рубль продолжил резкий обвал после открытия торгов на Московской бирже. Об этом пишет Bloomberg.

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"Рубль резко упал после того, как на этой неделе местные трейдеры впервые получили возможность отреагировать на ряд негативных событий для России, в том числе на ограничение экспорта нефти, основного источника дохода страны", - пишет издание.

Так, российская валюта сегодня упала сразу на 11% - до 117,3 рублей за доллар. В целом с начала года рубль подешевел уже на 40%.

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Отмечается, что сегодняшние торги в Москве оказались достаточно вялыми, что связано с низкой ликвидностью рынка. Так, российские власти уже ввели ряд жестких ограничительных мер, например, банкам запретили продавать наличную валюту гражданам, у которых еще нет счетов в иностранной валюте.

Напомним, Fitch понизило долгосрочный рейтинг России. Рейтинг "C" отражает мнение международного агентства "о неизбежности суверенного дефолта" России.

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