Рубль снова резко упал после открытия торгов
Российский рубль продолжил резкий обвал после открытия торгов на Московской бирже. Об этом пишет Bloomberg.
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"Рубль резко упал после того, как на этой неделе местные трейдеры впервые получили возможность отреагировать на ряд негативных событий для России, в том числе на ограничение экспорта нефти, основного источника дохода страны", - пишет издание.
Так, российская валюта сегодня упала сразу на 11% - до 117,3 рублей за доллар. В целом с начала года рубль подешевел уже на 40%.
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Отмечается, что сегодняшние торги в Москве оказались достаточно вялыми, что связано с низкой ликвидностью рынка. Так, российские власти уже ввели ряд жестких ограничительных мер, например, банкам запретили продавать наличную валюту гражданам, у которых еще нет счетов в иностранной валюте.
Напомним, Fitch понизило долгосрочный рейтинг России. Рейтинг "C" отражает мнение международного агентства "о неизбежности суверенного дефолта" России.
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