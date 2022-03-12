Турция не будет вводить санкции против РФ

Эрдоган считает, что в данном случае свое слово должна сказать дипломатия.

Турция не будет присоединяться к международным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину, так как рассчитывает на дипломатическое решение этой проблемы. Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, сообщило турецкое издание Sabah.

Донмез сослался на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего ранее, что турецкая сторона предпочитает в данном случае дипломатию, а не санкции.

Напомним, ранее в Турции состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На встрече обсудили вопросы прекращения российского вторжения, в том числе прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Между тем, уже 17-й день продолжается вторжение России в Украину. За это время российские войска потеряли убитыми и ранеными более 12 000 человек. Украинские бойцы уничтожили 362 танка и 1 205 бронированных боевых машин оккупантов, сбили 58 самолетов и 83 вертолета.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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