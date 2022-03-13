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Россия просит у Китая военную помощь - СМИ

В США внимательно следят за тем, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.
Россия просит у Китая военную помощь - СМИ

Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, сообщает The New York Times.

При этом американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.

Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.

В США внимательно следят за тем, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.

Напомним, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник в Риме, чтобы обсудить войну РФ против Украины и роль Китая.

 

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