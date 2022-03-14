Парламент Эстонской Республики обратится с просьбой к странах-членам ООН насчет закрытого неба над Украиной

Украина ежедневно требует от западных стран закрыть небо, чтобы обезопасить мирное население от российских ракет.

Руслан Стефанчук поблагодарил Эстонию за первое решение от страны ЕС и НАТО по поводу закрытого украинского неба. / Верховна Рада

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поделился обнадеживающей новостью от западных партнеров. Парламент Эстонской Республики принял решение, что обратится с просьбой к странам-членам ООН по поводу закрытого неба над Украиной.

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Украинская власть и народ ежедневно обращаются к странам НАТО и ЕС по поводу того, чтобы закрыть небо и уберечь Украину от российских ракет и авиации. Однако после публичных угроз Путина, что он расценит это как вступление в войну других стран, западные партнеры уходят от четких ответов.

На фоне этого первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО, выглядит очень почетно и серьезно.

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Стефанчук поблагодарил Эстонию, а также отметил, что решение эстонского парламента должно стать примером решительности для других стран.

"Мы с нетерпением ждем, что небо снова станет для нам источником света и тепла, а не смерти и разрушений, которые несет РФ," - подытожил глава ВРУ.

Ранее мы писали, что Подоляк рассказал о взятой паузе до завтра насчет переговоров. Президент и члены делегации отмечают, что четвертый раунд переговоров был сложным.