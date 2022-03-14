Парламент Эстонской Республики обратится с просьбой к странах-членам ООН насчет закрытого неба над Украиной
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поделился обнадеживающей новостью от западных партнеров. Парламент Эстонской Республики принял решение, что обратится с просьбой к странам-членам ООН по поводу закрытого неба над Украиной.
Читайте также: Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕСУкраинская власть и народ ежедневно обращаются к странам НАТО и ЕС по поводу того, чтобы закрыть небо и уберечь Украину от российских ракет и авиации. Однако после публичных угроз Путина, что он расценит это как вступление в войну других стран, западные партнеры уходят от четких ответов.
На фоне этого первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО, выглядит очень почетно и серьезно.
Читайте также: Спикер ВРУ призвал иностранных коллег поспособствовать в закрытии небаСтефанчук поблагодарил Эстонию, а также отметил, что решение эстонского парламента должно стать примером решительности для других стран.
"Мы с нетерпением ждем, что небо снова станет для нам источником света и тепла, а не смерти и разрушений, которые несет РФ," - подытожил глава ВРУ.
Ранее мы писали, что Подоляк рассказал о взятой паузе до завтра насчет переговоров. Президент и члены делегации отмечают, что четвертый раунд переговоров был сложным.