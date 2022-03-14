Подоляк заявил, что в переговорах взята пауза до завтра

14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в онлайн-формате.

Советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах Украины и России взята пауза до завтра. Об этом политик сообщил в твоем Твиттере.

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В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд российского-украинских переговоров в онлайн-формате. Ранее Владимир Зеленский говорил, что встреча прошла сложно, а результаты будут известны не раньше вечера. Сейчас Подоляк подтвердил слова президента, отметив, что обе стороны взяли техническую паузу до завтра, 15 марта.

"Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных понятий. Переговоры продолжаются," - заявил Подоляк.

Подоляк сообщил о технической паузе в переговорах. / twitter.com/Podolyak_M

Ранее мы писали, что российский пленный солдат на брифинге рассказал о хорошем отношении в украинском СИЗО, а также обратился к Путину. Молодой срочник отметил, что Кремль врет, говоря, что нет срочников в российской армии, которая воюет в Украине.