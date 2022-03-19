Российским судам отключили обновления навигационных карт

Суда под российским флагом могут оставаться в иностранных портах, и в отношении них могут последовать санкции, что чревато конфискацией судна.

Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно - электронные навигационные карты. Об этом в пятницу, 18 марта сообщает Black Sea News.

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Российские суда большей частью пользуются электронными навигационными картами C-MAP. Прежде их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, однако после полномасштабного вторжения ВС РФ компания официально сообщила своим клиентам из РФ о том, что прекращает продажу и обновление всех продуктов и сервисов.

"Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом", - объяснил Алексей Мигалин, гендиректор компании "НавМарин".

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Без обновления электронных карт инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской территории, так и за пределами страны. В таком случае случае судно не сможет вернуться домой.

Окончание лицензии на картографическую продукцию может произойти во время перевозки груза. Если на судах есть комплект бумажных карт и они откорректированы, то безопасность плавания все-таки будет соблюдена.

Напомним, шведские портовые работники отказались обслуживать российские суда.

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