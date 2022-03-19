Польша предложила ввести торговую блокаду России

Варшава предложила еще ужесточить санкции

Правительство Польши предложило ввести полный запрет на торговлю с Россией на уровне Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет National Post.

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Так, Польша предлагает Евросоюзу расширить ранее введенные санкции, добавив в них пункты о полной торговой блокаде страны-агрессора – запрет на торговлю по суше и морю.

"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.

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Отмечается, что ранее на этой неделе Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Его детали пока не раскрыты, но представители Франции, которая сейчас главенствует в ЕС, анонсировали отмену торгового статуса России как "страны наибольшего благоприятствования".

Напомним, Россия изменила стратегию ведения войны. От "блицкрига" Россия перешла к войне на истощение.

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