Лукашенко заявил, что не поддерживает вторжение РФ в Украину

Руководитель Беларуси сделал важное заявление

Лукашенко заявил, что он против войны / EPA

Война неприемлема с любой стороны – будь то Россия, Украина или США. Об этом заявил руководитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Фрагменты интервью публикует пролукашенковский телеграм-канал "Пул первого".

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По словам Лукашенко, накануне российского вторжения он делал всё, чтобы в Украине был мир и не было войны. При этом он заявил, что даже предлагал поставить белорусских пограничников на российско-украинской границе на Донбассе, однако Украина отказалась якобы из-за давления Запада.

"Я никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Чтобы вы понимали и знали – ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки война неприемлема", - заявил Лукашенко.

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В то же время он подчеркнул, что Беларусь и Россия едины настолько, насколько Украину поддерживают США и Евросоюз.

"То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники, у нас договоры заключены соответствующие", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Путин предложил Зеленскому "приемлемый мир". Он считает, что в ближайшее время война между двумя странами закончится.

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